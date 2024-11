Caso Rosa Bechere: “Servono nuove indagini”

Il caso della scomparsa di Rosa Bechere a Olbia.

Si riaccendono i riflettori sul caso della scomparsa di Rosa Bechere, la pensionata di 60 anni svanita nel nulla il 25 novembre 2022 a Olbia. Dopo la condanna all’ergastolo di Davide Iannelli per l’omicidio del vicino di casa Tony Cozzolino, i penalisti Cristina e Abele Cherchi, legali dello stesso Iannelli, hanno annunciato un ricorso in Appello contro la sentenza della Corte d’Assise di Sassari e hanno fatto una richiesta importante. Ovvero che la Procura di Tempio continui a indagare sulla misteriosa scomparsa della donna.

La Procura aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per l’ipotesi di omicidio di Rosa Bechere, ma per gli avvocati la verità non è ancora emersa. L’intossicazione da farmaci benzodiazepinici riscontrata sulla donna, che sembra essere stata la causa della sua sparizione, non ha fatto chiarezza sulle circostanze della sua morte, lasciando numerosi dubbi senza risposta.

Nel frattempo, le indagini sono state caratterizzate da un continuo battage giudiziario, con perquisizioni e interrogatori che hanno coinvolto la coppia Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, accusati inizialmente di omicidio. Tuttavia, i documenti processuali rivelano che non sono mai emerse prove concrete a loro carico. In seguito, la Procura ha presentato una richiesta di archiviazione che ha sorpreso molti.

