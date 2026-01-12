Un 90enne scomparso a Olbia, l’appello dei familiari

Appello a Olbia per un 90enne scomparso
A Olbia sono ore di apprensione per un 90enne scomparso, i famigliari lanciano un appello per ritrovarlo. L’allontanamento di Francesco Mascia, 90 anni, risale questa mattina, 12 gennaio, nella zona di viale Aldo Moro a Olbia. L’uomo è uscito a piedi stamattina e al momento non risulta rintracciabile.
L’anziano cammina con grande difficoltà, si sposta aiutandosi con un bastone.
“I familiari, non riuscendo a trovarlo, lanciano un appello alla cittadinanza affinché chiunque abbia notizie utili o lo abbia visto contatti immediatamente il numero 348 2480686. Si chiede la massima collaborazione, in particolare a chi si trova o transita nelle zone di viale Aldo Moro e aree limitrofe”.