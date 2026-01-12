Arriva da Milano il comandante della Polizia locale di La Maddalena

Dal primo febbraio a La Maddalena il nuovo comandante in arrivo da Milano

Da Milano al cuore dell’Arcipelago: Federico Giulio Bordoni è il nuovo comandante dei vigili a La Maddalena. L’ufficiale assumerà la guida della Polizia Locale dal 1° febbraio 2026. Un profilo di alto livello tecnico per dare stabilità e sicurezza all’isola.

La Maddalena si appresta a vivere una nuova stagione per la sicurezza urbana. L’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Lai ha scelto Federico Giulio Bordoni per guidare il corpo della Polizia Locale, puntando su un profilo caratterizzato da una profonda esperienza operativa e una solida preparazione amministrativa. L’insediamento ufficiale è previsto per il 1° febbraio 2026, un passaggio che mira a garantire una guida stabile e duratura al comando isolano.

Bordoni approda in Gallura con un bagaglio professionale di primo piano maturato nel contesto complesso di una metropoli come Milano. Dottore in Giurisprudenza, il nuovo Comandante ha saputo coniugare la formazione accademica con una carriera sul campo nei reparti investigativi della Polizia Locale milanese.

In particolare, Bordoni si è distinto per il suo lavoro all’interno dell’Unità Reati Predatori, un nucleo specializzato nel contrasto alla microcriminalità e nel controllo del territorio. Questa esperienza gli ha permesso di affinare tecniche di coordinamento e gestione delle criticità in contesti ad alta densità abitativa e turistica, competenze che risulteranno fondamentali per la realtà maddalenina.

Il suo arrivo rappresenta un significativo salto di carriera: negli ultimi anni, Bordoni è risultato idoneo in diverse selezioni per la qualifica dirigenziale (tra cui quella per il Comune di Sesto San Giovanni), confermandosi come un funzionario pronto a gestire strutture organizzative complesse.

I primi impegni del nuovo comandante

Dopo un periodo caratterizzato dall’avvicendarsi di diversi responsabili, la sfida per Bordoni sarà quella di strutturare il Comando in modo permanente. Il piano d’azione, operativo dal prossimo febbraio, si muoverà su tre direttrici strategiche:

Potenziamento dell’Organico: gestire le carenze di personale e coordinare le nuove procedure concorsuali per garantire una copertura efficace, specialmente durante i mesi estivi quando la popolazione dell’isola aumenta esponenzialmente.

gestire le carenze di personale e coordinare le nuove procedure concorsuali per garantire una copertura efficace, specialmente durante i mesi estivi quando la popolazione dell’isola aumenta esponenzialmente. Efficienza operativa: implementare metodi di pattugliamento moderno e una maggiore visibilità degli agenti per incrementare la sicurezza percepita e la tutela del decoro urbano.

implementare metodi di pattugliamento moderno e una maggiore visibilità degli agenti per incrementare la sicurezza percepita e la tutela del decoro urbano. Continuità Istituzionale: consolidare il Comando come un punto di riferimento certo e organizzato per la cittadinanza, capace di dialogare con le altre forze dell’ordine e con l’amministrazione comunale.

Con l’arrivo di Federico Giulio Bordoni, La Maddalena punta su un professionista che unisce il rigore del giurista all’esperienza dell’operatore di strada, pronto a mettere le proprie competenze al servizio della comunità dell’Arcipelago.

