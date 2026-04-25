Le previsioni meteo di oggi 26 aprile 2026 a Olbia

Le previsioni meteo di Olbia.
Condizioni di tempo stabile e soleggiato interessano Olbia, dove la giornata si presenta caratterizzata da cielo sereno e assenza di precipitazioni anche nelle ore successive. Il quadro meteorologico risulta dominato da una situazione di alta pressione che garantisce una costante presenza del sole per tutto l’arco della giornata, senza segnali di cambiamenti significativi.
Le temperature si mantengono su valori tipicamente primaverili, con una massima che raggiunge circa 21 gradi e una minima che si attesta intorno ai 9 gradi nelle ore più fresche della mattina. L’escursione termica resta quindi moderata, contribuendo a un clima complessivamente mite durante il giorno.
Per quanto riguarda la ventilazione, nelle prime ore si registrano correnti deboli provenienti dal quadrante di ovest sudovest, mentre nel corso del pomeriggio i venti tendono a disporsi da est, aumentando leggermente di intensità fino a risultare moderati. Anche il mare si presenta in condizioni tranquille, con moto ondoso debole che favorisce una situazione generale di calma lungo il litorale.