Luogosanto rinnova la scuola media Satta con nuovi lavori

I lavori nella scuola media di Luogosanto.

L’edilizia scolastica di Luogosanto si appresta a vivere una fase di profondo rinnovamento grazie all’avvio di una serie di interventi strutturali presso la scuola media Sebastiano Satta. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di tutela del patrimonio pubblico, volto a garantire la massima efficienza dei luoghi dedicati all’istruzione e alla crescita delle nuove generazioni.

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L’attuazione del progetto è resa possibile da uno stanziamento economico complessivo che attinge a diverse fonti di finanziamento. Una quota rilevante, pari a 187 mila euro, deriva direttamente da appositi fondi regionali destinati al potenziamento delle infrastrutture locali. A questa somma si aggiunge un ulteriore stanziamento di 120 mila euro, erogato a titolo di ristoro per i gravi danni subiti dalla struttura in occasione del passaggio del ciclone Harry. Grazie a questa combinazione di risorse, l’amministrazione dispone della copertura finanziaria necessaria per affrontare criticità che gravavano sull’edificio da tempo.

Dettagli tecnici e aree di intervento.

Il cronoprogramma dei lavori si concentra principalmente sulla risoluzione dei problemi legati all’umidità e al deterioramento degli elementi esterni. Una parte fondamentale dell’opera riguarda l’eliminazione definitiva delle infiltrazioni provenienti dal tetto, attraverso un completo risanamento della copertura che preserverà l’integrità degli ambienti interni. Parallelamente, si procederà alla sostituzione degli infissi esistenti con modelli più moderni e performanti, capaci di migliorare sensibilmente l’isolamento termico e il comfort acustico delle aule.

Oltre ai lavori sul corpo principale dell’edificio, l’appalto prevede azioni mirate alla messa in sicurezza di diverse aree del plesso. Particolare attenzione viene rivolta alla veranda adiacente alla palestra, la cui copertura necessita di un profondo risanamento per tornare alla piena funzionalità.

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