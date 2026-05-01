Violento incidente a Loiri, le condizioni del motociclista

Le condizioni del motociclista feriti nell’incidente a Loiri.

Sono ancora gravi, ma stabili, le condizioni del motociclista rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 1 maggio, lungo la strada all’ingresso di Loiri Porto San Paolo. L’uomo, di circa 60 anni, stava raggiungendo il centro gallurese quando, per cause in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto.

L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere le conseguenze più serie è stato il centauro, finito sull’asfalto e soccorso in condizioni critiche. L’allarme ha portato sul posto i sanitari del 118, intervenuti insieme all’elisoccorso, che si è reso necessario per garantire un trasferimento rapido al nosocomio. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasportato in volo all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato preso in carico dal personale medico. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

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