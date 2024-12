L’incidente stradale a Olbia.

Un grave incidente stradale ha coinvolto tre auto ieri sera in via Tre Venezia, a Olbia, intorno alle 22:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto uno degli occupanti rimasto incastrato nell’abitacolo.

Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e la polizia stradale, presente sul luogo, ha avviato i rilievi per accertare le cause dello scontro.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Non sono stati segnalati altri feriti gravi tra gli occupanti delle vetture coinvolte.

