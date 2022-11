Scontro frontale tra due auto ad Arzachena, tra i feriti una donna incinta

Incidente stradale ad Arzachena.

Secondo cause in fase di accertamento, nel primo pomeriggio sulla strada statale 125, in località Tiana, ad Arzachena, due auto si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti, fortunatamente, nessuno di loro è apparso in gravi condizioni.

Tra loro anche una donna incinta estratta dalle lamiere e successivamente trasportata all’ospedale con l’elicottero del 118 insieme ad un altro ferito, mentre un terzo è stato trasportato con una ambulanza. La statale è rimasta chiusa al traffico per oltre 2 ore per permettere lo svolgimento dei rilievi di legge da parte della polizia locale di Arzachena, intervenuta sul posto con due pattuglie.



Secondo una prima sommaria ricostruzione l’incidente potrebbe essere avvenuto in conseguenza di una invasione di corsia, sono in corso gli accertamenti per risalire ad eventuali responsabilità. Traffico a rilento fino alla conclusione dei rilievi e al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Sul posto sono intervenuti inoltre il 118, i carabinieri di Arzachena e i vigili del fuoco.

