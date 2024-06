Cade con lo scooter a Porto Rotondo, 43enne in codice rosso

Indicente nella notte per un 43enne in scooter a Porto Rotondo

Era in sella al suo scooter per le strade di Porto Rotondo e ha perso il controllo del mezzo: 43enne finisce in ospedale con codice rosso. L’incidente è avvenuto verso le 5 di domenica mattina in via Monte Ladu. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, l’uomo avrebbe perso il controllo dello scooter finendo fuori strada.

Sul posto i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi. Il conducente ferito ora si trova all’ospedale di Olbia.

