Scoperta una casa di riposo per anziani abusiva: spazi piccoli e lavoratori in nero

Indagini della Guardia di Finanza.

La Guardia di Finanza di Sassari, nell’ambito di un’articolata attività d’indagine ha scoperto i gestori di una casa di riposo per anziani abusiva. Nel corso dell’ispezione è stata appurata l’assoluta mancanza delle autorizzazioni amministrative indispensabili per l’attivazione dell’attività. Durante le attività di controllo i militari hanno trovato, oltre al titolare, di due lavoratrici in nero impegnate nella pulizia delle camere nonché una terza impiegata saltuariamente in tale attività.

La struttura non può essere adibita a casa di riposo, considerata la mancanza delle autorizzazioni e che il rapporto tra metri quadri disponibili e numero degli alloggiati era notevolmente inferiore a quello previsto per legge. E’ stata constatata, inoltre la totale inosservanza delle norme fiscali e la mancanza di qualsivoglia documento fiscale rilasciato ai parenti degli anziani per la degenza nella struttura.

