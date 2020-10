L’operazione dei carabinieri.

I carabinieri di Silanus, dopo un’indagine svolta anche con prolungati appostamenti, ampiamente supportati dallo squadrone carabinieri Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto Emanuele Piludu, 40enne di Dolianova, sorpreso come custode di una vasta piantagione di marijuana nelle campagne del comune di Macomer, in località “Su Macomeresu”.

La piantagione di marijuana, estesa per circa un ettaro era di circa 2.380 piante di diverse dimensioni, dai 110 ai 220 centimetri, messe a dimora con un impianto di irrigazione a gocce. La maturazione e messa in vendita delle infiorescenze avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro sul mercato illegale. Durante la successiva perquisizione è stata rinvenuta anche una tenda per bivacco con gruppo elettrogeno ed altro materiale utile in piantagione. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto al carcere di Massama dove permarrà anche a seguito della convalida dell’arresto già operata dal Tribunale di Oristano.

Proseguono intando le indagini dei carabinieri per individuare anche altri eventuali complici dediti alla coltivazione della piantagione di marijuana e al supporto logistico necessario per mettere in vendita dello stupefacente.

