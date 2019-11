Uno dei maggiori sequestri in Sardegna di questa sostanza.

A seguito dell’intensificazione dei controlli finalizzati a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti i carabinieri di Cagliari hanno smantellato un laboratorio di ketamina arrestando 2 persone.

Questo tipo di droga si presenta in cristalli, inodore e insapore risulta molto difficile da individuare, ma sembra essere sempre più presente anche in Sardegna.

Grazie ai pedinamenti e all’osservazione di alcuni pregiudicati i carabinieri sono riusciti ad individuare l’abitazione di una coppia, situata tra Is Mirrionis e Sant’Avendrance. L’appartamento era stato trasformato in un laboratorio per la lavorazione e il confezionamento di droghe sintetiche.

Alla vista dei militari una donna ha tentato inutilmente di chiudere la porta per non farli entrare, ma una volta all’interno i carabinieri hanno scoperto l’uomo, un 33enne, intento a preparare cristalli di ketamina per la vendita.

I due sono stati arrestati e sono stati sequestrati 1 chilo e 300 grammi di ketamina, oltre a una decina di grammi tra marijuana e cocaina. L’ingente quantitativo sequestrato ha un valore di oltre 120mila euro ed è uno dei maggiori sequestri in Sardegna di questa sostanza.

