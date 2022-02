Il corso di gallurese a Luogosanto.

La mini-scuola di lingua gallurese arriva anche a Luogosanto dopo il successo dei corsi avviati a Calangianus e Telti. Il corso di 30 ore, in 10 lezioni bisettimanali, si svolgerà tra marzo e aprile, è gratuito e prevede il rilascio di un attestato di frequenza.

Soddisfatto il sindaco Agostino Pirredda, che la ritiene come un’opportunità per il paese per rafforzare le tradizioni locali. “L’amministrazione di Luogosanto – dichiara il primo cittadino – è da sempre particolarmente attenta alla tutela e alla valorizzazione della lingua gallurese, sicché abbiamo colto al volo l’invito del Comune di Calangianus ad aderire al progetto “Lu gaddurésu pa li gaddurési”, presentato dall’Istituto Chircas e finanziato dalla Regione. La lingua natia della maggior parte dei luogosantesi è il gallurese, e anche molti nuovi residenti lo parlano, lo capiscono e vorrebbero conoscerlo e praticarlo di più. Ben venga dunque questa bella opportunità, che mi auguro sia colta da tanti cittadini, anche dei paesi vicini ed eventualmente anche dagli emigrati”.

Non sono state ancora decise le modalità in cui il corso di svolgerà, se in presenza online, la quale sarà valutata in base all’evolversi della situazione pandemica e alle preferenze degli iscritti. “Sono molto entusiasta dei primi due corsi e spero di concludere al meglio con Luogosanto – dichiara il docente Riccardo Mura –. Il corso di Calangianus si è svolto in presenza con una bella classe, molto varia e propositiva. Il corso di Telti è stato invece spostato on-line e grazie a questo la classe, oltre a tanti teltesi, ha potuto accogliere studenti di Cagliari, Torino, Barcellona e persino Los Angeles”.

“Ci tengo a dire che il corso è adatto sia per chi voglia apprendere le basi del gallurese – prosegue l’insegnante -, sia per chi già lo parla e voglia approfondire aspetti come grammatica, letteratura, storia e sociolinguistica, nonché padroneggiare l’ortografia e imparare i rudimenti della traduzione.” Il corso è ancora aperto per le iscrizioni, ma informano che è necessario contattare quanto prima lo sportello della lingua gallurese di Luogosanto all’indirizzo sportellolinguistico.locusantu@gmail.com o al numero 339.4767303.