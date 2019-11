Le dichiarazioni dei sindacati.

“Dopo aver appreso che il 27 novembre il commissario della Provincia di Sassari ha convocato i sindaci e i dirigenti scolastici dell’area omogenea Olbia-Tempio per discutere del piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021, Cgil , Cisl e Uil scuola della Gallura lamentano, con disappunto, di non essere stati convocati all’incontro che si terrà all’istituto tecnico Deffenu di Olbia in vista della Conferenza provinciale” dichiarano i sindacati.

“Le organizzazioni sindacali sono attori attivi in merito all’offerta formativa e alla sua distribuzione nel territorio, anche in funzione di posti di lavoro, quindi sono una parte che deve essere coinvolta, insieme a sindaci e dirigenti scolastici, negli incontri che vanno a stabilire e programmare la geografia scolastica del territorio” affermano i segretari provinciali Francesca Sardo, Marina Catte e Federico Fadda.

“La nostra assenza al tavolo è sintomo di poca disponibilità alla discussione da parte della Provincia, che in tal modo evita il confronto con la parte sindacale che rappresenta tutto il personale scolastico e che potrebbe dare un contributo autorevole e qualificato, come sempre è stato negli anni scorsi” concludono i segretari di Cgil, Cisl e Uil scuola”

