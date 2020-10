Il ricordo di Sean Connery.

Sean Connery, il famoso attore scozzese, è morto oggi all’età di 90 anni. Il primo James Bond della storia del cinema, considerato uno dei migliori attori della sua generazione nonché un sex-simbol, sì è spento nelle Bahamas dopo una lunga malattia.

Sfatiamo un errore comune. In tanti ritengono che Sean Connery sia stato protagonista in Costa Smeralda di alcune scene del film “La spia che mi amava” del 1977 con protagonista James Bond. In realtà Connery non recitò in quella pellicola: l’attore che interpretò Bond in quell’occasione fu Roger Moore.

C’è anche una vecchia leggenda che lega il nome dell’attore alla spiaggia di Cala Connari, nell’arcipelago della Maddalena, fosse stata intitolata proprio all’attore che fu ospite di un pescatore durante le riprese di un film. Leggenda in realtà è priva di fondamento, poiché il nome della spiaggia non deriva dal cognome dell’attore, bensì dai connari, i pesciolini che si era soliti pescare in quella spiaggia.

