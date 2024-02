Nuove segnalazioni su Karol e Giuseppe, il papà del 15enne: “Qualcuno contro di loro”

La scomparsa di Karol e Giuseppe a Olbia.

Ci sono novità sulla scomparsa di Karol e Giuseppe, anche se ad oggi, dopo 9 giorni, i due risultano ancora scomparsi. Il papà del 15enne, Antonello Contini, ha riunito la stampa questa mattina in piazza Nassirya a Olbia, per aggiornamenti sulle ricerche degli adolescenti.

“Qualcuno ce l’aveva con loro – dice il padre di Giuseppe Contini -, che li ha minacciati e li stava cercando. Ancora però non siamo risaliti a questa persona. Possono aver avuto un battibecco, ci può essere stato uno scontro magari settimane prima, ma non penso che sia una cosa così grave da tenerli nascosti per tutti questi giorni. Secondo me c’è qualcosa di più grave. Questo non è più un allontanamento volontario e secondo me ci sono certezze che c’è un adulto. Due ragazzi di 15 anni non hanno la testa di fare i latitanti”.

Contini crede che ci sia qualcuno che li stia tenendo nascosti e che gli dà anche un tetto o che, addirittura, li tiene segregati. “Dopo tutti questi appelli e segnalazioni doveva già uscire qualcosa”, aggiunge il padre di Giuseppe, che ha smentito voci e notizie riguardo ad armi prelevate dalle case delle famiglie dei due ragazzini.

Poi torna a condannare l’omertà dei giovani, soprattutto dopo il servizio andato in onda ieri pomeriggio a “La vita in diretta”, dove i coetanei dei due adolescenti scomparsi a Olbia, si mostravano molto restii a parlare. “Mi ha fatto male sentire ragazzi che hanno detto che non gli interessa niente – spiega Antonello Contini -, purtroppo sono figli nostri, ma anche di tutti. A 15 anni non esiste fare una cosa così grave, di far scomparire dei ragazzi o di stare in silenzio. Vogliamo che in maniera anonima dove si dice qualunque cosa, anche un indizio. Dopo 9 giorni stiamo pensando anche alla peggiore delle ipotesi”.

Al setaccio in particolare una zona di Olbia.

Nuove segnalazioni in località Cabu Abbas. Lo conferma il padre di Giuseppe, che ha annunciato che faranno dei controlli più approfonditi nel territorio. “E’ l’ipotesi più valida, abbiamo anche degli indizi, però è una zona molto vasta”, dice Antonello Contini. Intanto i controlli delle forze dell’ordine, anche con l’ausilio gli elicotteri, si sono intensificati.

