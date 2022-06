La vicenda del senzatetto a Tempio.

Da 5 anni vive in auto con il suo volpino e ha vagato per diversi comuni, lamentando l’indifferenza del prossimo nei suoi riguardi. La storia di Giacomo ha colpito nel cuore tutti, ma ha anche rivelato l’ennesima storia di disagio economico e sociale vissuto da tanti anche in Gallura.

Il senzatetto aveva raccontato di essere riuscito ad andare avanti “soltanto grazie al suo aiuto”, sentendosi abbandonato e aveva fatto per questo un appello. Diverse associazioni locali però hanno raccontato di aver provato ad accogliere il 53enne per tirarlo fuori da questa situazione difficile. “La Caritas di Tempio lo ha preso a cuore più volte, ha provato a dargli un alloggio – racconta una volontaria -, anche perché l’uomo soffre di seri problemi di salute. Giacomo potrebbe avere un pasto fisso, la spesa mensile e aiuti per tutte le utenze tutti i mesi, ma si è rifiutato. Ogni giorno ci sono situazioni simili e nessuno viene lasciato da solo se non vuole essere lasciato da solo”.

Anche alcuni privati avevano provato a offrigli un lavoro e lanciare raccolte fondi pubbliche per aiutare l’uomo. “Prima viveva in auto col suo cane in una campagna di Sassari – racconta una donna -, con altre volontarie siamo riuscite a pagargli una camera in un b&b a Tempio sino ai primi di aprile, abbiamo cercato di aiutarlo”.

Anche in Gallura l’esclusione sociale è in aumento, anche a causa della pandemia. Secondo gli ultimi dati sulla povertà, in Sardegna sono 100mila le famiglie che non possono permettersi una spesa mensile superiore ai mille euro e sono 10.125 le persone che hanno bussato alle porte delle Caritas sarde, ovvero il 47% in più rispetto al 2019.