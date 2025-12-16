Senzatetto si rifugia tra i cartoni nel centro di Olbia

La presenza di un senzatetto nel centro di Olbia.

Nel centro di Olbia si registra da diverse settimane la presenza di un senzatetto. L’uomo è spesso visto mentre tiene con sé una bottiglia di birra o altri alcolici e si ripara dal freddo e dal maltempo con materiali di fortuna, molti dei quali recuperati tra i rifiuti.

Il senzatetto si vede spesso nelle vie del centro.

Tra le zone in cui è più frequentemente avvistato spicca il corso Vittorio Emanuele, luogo che sembra essere diventato il punto di riferimento per i suoi spostamenti quotidiani. La sua presenza, nota a residenti e commercianti, testimonia una situazione di disagio protratta nel tempo, visibile nelle modalità con cui cerca di adattarsi alla vita in strada, utilizzando gli oggetti abbandonati per creare riparo e protezione.

Non sempre i Servizi Sociali riescono a far fronte a queste situazioni.

La presenza dell’uomo senza fissa dimora lungo i marciapiedi, nei pressi delle attività commerciali e negli spazi pubblici più frequentati mette in luce una condizione di disagio che si manifesta quotidianamente e di cui non sempre riescono a far fronte i Servizi Sociali del Comune di Olbia.

