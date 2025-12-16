Senzatetto si rifugia tra i cartoni nel centro di Olbia

16 Dicembre 2025

di Pietro Serra

La presenza di un senzatetto nel centro di Olbia.

Nel centro di Olbia si registra da diverse settimane la presenza di un senzatetto. L’uomo è spesso visto mentre tiene con sé una bottiglia di birra o altri alcolici e si ripara dal freddo e dal maltempo con materiali di fortuna, molti dei quali recuperati tra i rifiuti.

Il senzatetto si vede spesso nelle vie del centro.

Tra le zone in cui è più frequentemente avvistato spicca il corso Vittorio Emanuele, luogo che sembra essere diventato il punto di riferimento per i suoi spostamenti quotidiani. La sua presenza, nota a residenti e commercianti, testimonia una situazione di disagio protratta nel tempo, visibile nelle modalità con cui cerca di adattarsi alla vita in strada, utilizzando gli oggetti abbandonati per creare riparo e protezione.

Non sempre i Servizi Sociali riescono a far fronte a queste situazioni.

La presenza dell’uomo senza fissa dimora lungo i marciapiedi, nei pressi delle attività commerciali e negli spazi pubblici più frequentati mette in luce una condizione di disagio che si manifesta quotidianamente e di cui non sempre riescono a far fronte i Servizi Sociali del Comune di Olbia.

