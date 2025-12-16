Le vecchie condotte si rifanno il look, niente acqua a San Teodoro

I lavori sulle condotte dell’acqua a San Teodoro.

Un intervento programmato sulla rete dell’acqua interesserà il territorio comunale di San Teodoro nella giornata di giovedì 18 dicembre, nell’ambito delle attività di ammodernamento e miglioramento del servizio portate avanti dal gestore. Le operazioni riguarderanno il collegamento alla rete esistente della nuova condotta realizzata in via Di Lu Pitrali, parte dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento attualmente in corso.

La sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, i tecnici di Abbanoa procederanno con una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua, che coinvolgerà diverse vie della zona. Dalle 8 alle 13 potranno verificarsi cali di pressione e interruzioni del servizio in via Di Lu Pitrali, via Di La Tanca, via Di Lu Ferru, Molara e Mannironi. Il ripristino della fornitura è previsto al termine dei lavori, con il ritorno graduale alla normale funzionalità.

Il numero verde di Abbanoa.

Il gestore ha fatto sapere che l’obiettivo è quello di ridurre al minimo la durata del disagio e di anticipare la riattivazione dell’erogazione qualora le operazioni dovessero concludersi prima del previsto. In caso di anomalie o problemi successivi all’intervento, sarà possibile contattare il servizio di segnalazione guasti attraverso il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa avverte inoltre che, al momento della ripresa del servizio, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida, un fenomeno legato alle fasi di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

