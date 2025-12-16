EroCaddeo nel Nord Sardegna, l’unica tappa è a Golfo Aranci

EroCaddeo si esibirà a Golfo Aranci il 26 dicembre

EroCaddeo dopo il successo col secondo posto a X Factor arriva sui palchi della sua Sardegna, per il Nord ha scelto Golfo Aranci. L’appuntamento è per il 26 dicembre alle 18.30 nella tensostruttura in piazza Cossiga. Questa è la terza data annunciata per questa fine 2025, la prima a Cagliari il 23 e poi Carbonia il 27.

“EroCaddeo è il nome del momento, un successo cresciuto anche grazie alla trasmissione televisiva, ma nato fra la gente e per la gente. I numeri parlano chiaro, l’inedito “Punto” ha, in brevissimo tempo, ottenuto oltre 2 milioni di streaming su Spotify posizionandosi stabilmente in Top 50 Italia di Spotify.

Le sue canzoni hanno avuto una presa immediata sul pubblico, che l’ha seguito passo dopo passo durante XFactor, mantenendo intatto il legame forte che lo lega ai testi di immediata presa grazie alla semplicità del suo linguaggio musicale. Nei suoi pezzi si parla di esperienze di vita, d’introspezione, di cadute e risalite, c’è empatia in ogni frase, in ogni parola”.

“Nasce così l’amore del suo pubblico, quello che lo segue da sempre e che, anche a distanza, ha seguito la sua performance finale al talent televisivo, come accadeva ai tempi di Mike Bongiorno, quando intere comunità si radunavano nei locali pubblici per seguire i propri beniamini, A Sinnai, suo paese d’origine, lo hanno seguito, sostenuto e applaudito. Le scuole, gli amici, i dolori e le svolte professionali sono legate all’isola”.

