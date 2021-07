Migliaia di pneumatici e altri rifiuti pericolosi: sequestrata una discarica abusiva

Il sequestro della Guardia di finanza.

Migliaia di pneumatici fuori uso e svariati rifiuti speciali. E’ questo il risultato dell’operazione della Guardia di finanza della Sezione Operativa navale di Sant’Antioco che ha sottoposto a sequestro un’area della superficie di 75 metri quadrati.

Il controllo dei militari, eseguito nei confronti di un’autofficina nel comune di Masainas, era finalizzato al rispetto della normativa vigente in materia di deposito e tenuta del registro di carico e scarico rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

Dall’esame della documentazione in possesso al titolare della ditta, sono state riscontrate diverse irregolarità, una fra tutte la mancata compilazione del registro di carico e scarico dei materiali. Inoltre le fiamme gialle hanno notato all’interno del piazzale dell’attività un accumulo eccessivo di pneumatici fuori uso, oltre 1.300, la presenza di un deposito contenente decine di batterie al piombo e una cisterna contenente qualche centinaia di litri di olio motore esausto.

Il sequestro preventivo dell’area si è reso necessario poiché, nel corso del sopralluogo, è stato accertato che i rifiuti stoccati erano in evidente stato di abbandono, configurando una vera e propria discarica a cielo aperto.Il titolare della ditta è stato denunciato quindi per “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”

