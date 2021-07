Il soccorso della Guardia costiera di Olbia.

Nel primo pomeriggio della giornata di ieri la Guardia Costiera di Olbia è intervenuta in soccorso di 9 turisti a bordo di un’imbarcazione che, a causa di un’avaria al motore e del persistente vento di scirocco, si è trovato in balia della corrente nelle acque davanti al promontorio di Capo Ceraso.

Uno dei turisti è riuscito ad informare la Sala Operativa della situazione emergenziale. Gli operatori, nonostante le difficoltà comunicative dovute al panico a bordo, sono riusciti ad individuare la zona nella quale si trovava il gommone in panne ed hanno immediatamente inviato una motovedetta.

Giunto in zona l’equipaggio della motovedetta ha individuato l’unità in difficoltà e, una volta raggiunta, ha provveduto al trasbordo dei turisti, 7 ragazzi di nazionalità spagnola ed una coppia di italiani, che sono stati successivamente sbarcati presso la banchina della Capitaneria, in buone condizioni di salute anche se piuttosto spaventati e provati dalla disavventura.

Il Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale, Giovanni Canu, rinnova l’invito a valutare attentamente le condizioni meteo marine prima di prendere il mare, verificare la presenza a bordo dei dispositivi di salvataggio e delle previste dotazioni di sicurezza, rispettare la normativa vigente in materia di conduzione delle unità da diporto ed adottare tutte le misure suggerite dalla buona perizia marinaresca.

