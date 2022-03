Allestisce una serra di marijuana in camera, arrestato un 36enne

L’operazione della Squadra Mobile.

Nel pomeriggio ieri i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato a Villaspeciosa un 36enne di Cagliari, disoccupato e incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione l’abitazione di campagna dell’uomo. I poliziotti riuscivano ad entrare nell’abitazione con la scusa di dover notificare una contravvenzione al codice della strada per la quale era previsto il ritiro della patente.

Durante la perquisizione è stata rinvenuta una scatola di metallo con circa 350 grammi di marijuana, mentre dentro la camera da letto era stata allestita una serra “indoor” completa di luci e impianto di aereazione, perfettamente funzionante, con tutto il necessario per la coltivazione intensiva della marijuana.

Durante l’operazione la polizia ha anche sequestrato decine di semi per piante ad elevatissima percentuale di THC e fertilizzanti per i vari cicli vegetativi, oltre alla somma di 875 euro, ritenuta provento di cessioni di droga. L’uomo è stato quindi arrestato e accompagnato presso il proprio domicilio a Cagliari in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.