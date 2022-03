I lavori nella frazione di Rudalza a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci sono in corso lavori di riqualificazione dei tratti viari di via Su Donnigheddu e via Sa Curi nella frazione di Rudalza.

Gli interventi, per circa 90mila euro, consistono nella bitumazione dei tratti ammalorati, nel rifacimento delle cenette e nel livellamento del fondo stradale nel tratto non bitumato. “Procediamo, come sapete, nell’intervenire anche nella frazione di Rudalza all’interno della nota visione di miglioramento collettivo dell’intero paese”, ha spiegato il sindaco Mario Mulas.