Troppo lavoro e fobie, dopo 5 anni insieme le coppie non fanno più sesso

Le coppie non fanno più sesso dopo 5 anni.

Il sesso è l’ingrediente che manca nelle coppie che stanno insieme da circa 5 anni. E chi rifiuta il sesso è più l’uomo che la donna, che è quella che invece di solito “subisce” l’assenza di sesso all’interno della coppia. A dimostrarlo è uno studio condotto da Anima Select, secondo cui il 34% delle coppie che stanno insieme da almeno 5 anni non hanno più una vita sessuale.

Nella maggior parte dei casi analizzati, le coppie non fanno sesso soprattutto per cause psicologiche, quali la mancanza di autostima e i dubbi sulle proprie capacità di soddisfare il partner, le fobie sessuali e i dubbi sulle dimensioni dei propri genitali.

A preoccupare sono soprattutto le problematiche lavorative e di vita quotidiana che generano ansia e stress. Occorre dunque evitare gli errori più comuni che fanno diminuire l’apprezzamento del partner e a sbarazzarsi delle abitudini che normalmente portano alla morte naturale emotiva di una relazione.

