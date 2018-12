Una settimana fuori per i residenti della palazzina.

E’ passata ormai più di una settimana e le famiglie sgomberate dalla palazzina di zona San Nicola a Olbia non sono ancora potute tornare a casa. I vigili del fuoco permettono alle 14 famiglie della palazzina di via Joyce Lussu di entrare nelle loro abitazioni per prendere alcuni beni, vestiti e così via. Hanno trovato sistemazione da parenti ed amici, sembrava per solo una notte fuori. E solo una famiglia è dovuta ricorrere alla permanenza in hotel.

La gru pericolante che ha reso insicura la loro permanenza nella palazzina è ancora lì. Si trova nel cantiere dismesso al fianco della palazzina ed è guasta. Doveva essere tolta in settimana ma così non è stato. I residenti della palazzina iniziano a perdere la pazienza. Dal timore e la paura ora si sta passando alla rabbia. A 10 giorni dal Natale i residenti vorrebbero tornare nelle loro abitazioni e dicono “Basta a questa situazione”.

