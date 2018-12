Musica, artigianato e buon cibo protagonisti nel mese di dicembre.

Prenderà il via il prossimo weekend a Pattada la prima edizione della manifestazione Siendas de idda, tesori del paese, dedicata alle eccellenze locali. La manifestazione si articolerà per tutto il periodo pre natalizio ed andrà ad impegnare le giornate di sabato 8 e domenica 9 dicembre e il successivo fine settimana del 15 e 16 dicembre. Dedicata all’artigianato, alla gastronomia, alla musica e al folclore, Siendas de idda è organizzata dal Comune di Pattada, in collaborazione con l’associazione culturale S’Alveschida e il Comitato Santa Sabina classe 1989.

Nel weekend dell’Immacolata la manifestazione darà spazio a Monteacuto in Fiera, una vetrina per le produzioni artigianali del territorio che gravita attorno a Pattada. Sarà possibile ammirare dall’arte della lavorazione del coltello, ma anche produzioni di falegnami locali e la lavorazione della pelle. Nella pomeriggio dell’8 dicembre, alle 17 in piazza d’Italia, si svolgerà, inoltre, il primo concorso canoro del Monte Acuto Sa oghe, dedicato ai giovani talenti nel campo della musica e del canto.

Il 9 dicembre, invece, presso il Museo del Coltello prenderà vita la terza edizione di Fiamas de Sardigna. Un omaggio a sa resolza di Pattada, il tipico coltello a serramanico, che metterà in mostra le opere dei più abili artigiani coltellinai provenienti dell’intera isola. Un’ora più tardi, Piazza d’Italia ospiterà il Monte Acuto Folk Festival che vedrà l’esibizione dei gruppi folk provenienti dai diversi centri del territorio.

Sabato 15 dicembre, la Sala consiliare del Comune di Pattada ospiterà, alle 17, il convegno dedicato alla produzione del formaggio da latte crudo, settore in cui primeggiano a livello europeo diverse piccole aziende del territorio. Nella giornata del 16 dicembre, infine, ad essere protagonisti, in piazza dei Poeti e in piazza Su Sotziu, saranno i Mercatini di Natale e l’eccellenza gastronomica. Sarà, infatti, possibile degustare sas pellizzas, la gustosa pasta di semola tipica di Pattada.

