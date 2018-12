I supermercati aperti domani a Olbia.

Per chi rimarrà in città nella giornata di domani o per chi ha dimenticato qualcosa nessun “problema spesa”. Resteranno infatti aperti oltre l’80% dei supermercati in città. Vediamo seguito un breve elenco di chi rimarrà aperto a Olbia. I due centri commerciali Auchan e Centro commerciale Terranova seguiranno il classico orario dalle ore 8.30 alle ore 21.00.

Il Centro Gallura in località Pozzo Sacro seguirà l’orario 9.00-21.00. Il Dettori Market di via Aldo Moro seguirà l’orario 8.30-20.30, stesso orario per il Romagnolo di via Aldo Moro. Il supermercato Md di zona aeroporto seguirà l’orario 8.30-20.00, così come Md di via Roma e di zona Basa. Il Super Pan di via Genona dalle 8.30 alle 14.00 e poi dalle 16.30 alle 20.30, il nuovo supermercato della Lidl aprirà dalle 8.00 alle 21.00, mentre la Conad di via Veneto dalle 8.30 alle ore 13.30. Il Romagnolo di via Vicenza seguirà gli orari 8.30 13.00, 16.30 20.00.

