Le iniziative e gli eventi delle feste.

Sarà un Natale ricco di sorprese quello di Olbia. Tantissime le iniziative, dall’accensione dell’albero alla casa di Babbo Natale, dalle attività in biblioteca allo spettacolo di burattini. E ancora trampolieri danzanti, concerti e tanto altro per arrivare fino alla festa più dolce dell’anno la befana.

“Vogliamo che questi giorni di festa siano un’occasione per stare insieme e per condividere emozioni. In contrapposizione ad un mondo sempre più frenetico e virtuale, abbiamo voluto inserire nella nostra programmazione eventi “caldi”, che si svolgono in un centro storico vero, tra persone vere. – afferma l’assessore alla Cultura Sabrina Serra – Alcuni progetti che si svolgono in queste feste natalizie sono stati finanziati ad associazioni cittadine attraverso un bando dedicato alle politiche giovanili. Si tratta di iniziative rivolte a tutte le fasce di età che vogliono favorire il recupero delle nostre tradizioni e di quelle del Natale”.

(Visited 115 times, 121 visits today)