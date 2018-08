Sigilli al ristorante di lusso a Porto Cervo.

Il Nikki Beach di Cala Petra Ruja, a Porto Cervo, è finito sotto sequestro su disposizione del gip di Tempio. E’ stata eseguita ieri l’ordinanza dalla Guardia di finanza e gli agenti della polizia municipale di Arzachena. Pare che oggetto del sequestro sia un intervento di ristrutturazione.

Una vicenda nata da alcune verifiche giudiziarie partite da un’informativa della polizia locale su presunte violazioni edilizie e delle norme paesaggistiche segnalate dal Comune in merito all’ampliamento del chiosco e alla realizzazione di un sentiero già messo sotto sequestro anche nel 2016.

Il Nikki Beach è un marchio internazionale del lusso, con vari beach club a Mallorca, Saint Tropez, Montecarlo, Dubai, in Versilia e non solo. Le caratteristiche di questo beach club sta proprio nell’esclusività e nella lussuositò del posto: è raggiungibile solo via mare, con yacht privato o con un tender service dal molo di Cala di Volpe.

(Visited 1.837 times, 83 visits today)