Coppia scomparsa: Simona e Alessio ritrovati a Olbia

Simona Delogu e Alessio sono stati trovati a Olbia.

Sono stati trovati in un bar di Olbia Simona Delogu e Alessio Sechi, entrambi irreperibili da ieri, 2 luglio, dopo l’allontanamento da Santa Teresa Gallura. Erano in un locale del centro della città gallurese. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri.

“Abbiamo trovato mia sorella viva io vi ringrazio ma non basta nemmeno un semplice grazie per tutto quello che avete fatto. GRAZIE GRAZIE GRAZIE”, ha detto la sorella Pamela. Una storia che per fortuna si è conclusa con il lieto fine anche se con contorni drammatici da chiarire.

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