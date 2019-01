Tutti i sindaci a raccolta per la nuova Provincia della Gallura

L’incontro tra i sindaci per la Provincia della Gallura.

Alla chiamata hanno risposto tutti. I sindaci della Gallura, compatti, si sono dati appuntamento, per questa mattina, nei locali dell’ex provincia di via Nanni. E non poteva essere diversamente, siccome il tema all’ordine del giorno è, per l’appunto, l’istituzione della nuova Provincia della Gallura.

In attesa dell’inizio della discussione della proposta di legge, portata avanti dai consiglieri sardi Giuseppe Meloni del Pd, Giuseppe Fasolino di Forza Italia, Pierfranco Zanchetta dell’Upc e Giovanni Satta del Psd’az, che inizierà domani in Regione, i sindaci, che hanno sostenuto il progetto del nuovo ente territoriale, si sono voluti ritrovare per far sentire la loro voce a Cagliari.

Ovvero, che la legge che porta il numero 405 e che prevede il ritorno di una forma di autonomia amministrativa per la Gallura non è rimandabile. Un messaggio chiaro verso il Consiglio regionale, che arriva a poco più di un mese dalla data delle elezioni. La votazione dovrebbe avvenire mercoledì in serata.

(Visited 107 times, 107 visits today)