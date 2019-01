Il rinnovo del comitato di zona Bandinu di Olbia.

L’assemblea si terrà il 12 gennaio alle 10,30. Sarà l’occasione per ritrovarsi tra residenti e componenti, ma soprattutto per eleggere i nuovi rappresentanti. Il comitato di quartiere zona Bandinu-Maria Rocca di Olbia è chiamato, infatti, al rinnovo del suo direttivo e delle cariche sociali in vista delle prossime sfide e richieste da sottoporre all’amministrazione comunale.

Tutte le persone che vivono nel quartiere possono partecipare all’assemblea e candidarsi per rappresentare la zona, al fine di renderla migliore e favorire l’integrazione. All’assemblea, convocata dal vicepresidente Felice Catasta, sono stati invitati anhe i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con cui il comitato ha un continuo rapporto.

(Visited 85 times, 87 visits today)