I sindaci La Maddalena e Tempio presidenti dei comitati dei distretti sociosanitari

Le nomine.

In queste settimane la Assl Olbia ha convocato per la prima volta i comitati di Distretto Sociosanitario di La Maddalena e Tempio Pausania.

A questi organismi, di cui fanno parte i sindaci dei Comuni inseriti all’interno dei Distretti, sono affidate funzioni propositive e consultive in ordine alla programmazione delle attività distrettuali, per la verifica dell’andamento delle attività di competenza del Distretto e per la valutazione del livello di soddisfazione percepito rispetto ai servizi erogati.

Durante la prima riunione di insediamento i rappresentanti del territorio, alla presenza del direttore della Assl Olbia, Paolo Tauro, hanno provveduto a nominare il sindaco Luca Montella quale presidente del Comitato del Distretto insulare di La Maddalena e il vice sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, quale presidente del Comitato del Distretto di Tempio Pausania.

A breve verrà convocata anche la prima riunione del comitato di Distretto di Olbia, durante la quale verrà nominato il suo presidente.

