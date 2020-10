I sindaci divisi sulla proposta del governatore.

La proposta del governatore Christian Solinas di un nuovo lockdown in Sardegna ha creato una spaccatura tra i sindaci della provincia di Sassari e della Gallura. Il primo ad esprimere la propria contrarietà è Francesco Lai alla guida di Loiri Porto San Paolo. “Aspettiamo di capire di cosa si tratta. Ma è una situazione che andava risolta molto prima. La motivazione è sanitaria, e a maggior ragione risulta tardiva. Non si doveva arrivare a questo punto. La decisione sarà nefasta per l’economia, e creerà gravissimi danni economici“, afferma.

Pensiero analogo quello del sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, che dice sì ad un indirizzo politico regionale, ma no ad una generalizzazione dei provvedimenti. “Sono d’accordo sul fatto che vi debba essere un indirizzo regionale per quanto riguarda i provvedimenti, ma in questa situazione è fondamentale dare maggior potere ai sindaci per disciplinare le singole realtà – spiega -. E’ sbagliato generalizzare limitando le aperture. Noi, ad esempio, siamo un comune covid-free“.

Sulla linea della prudenza, invece, il primo cittadino di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Duilio Viti: “E’ del tutto evidente che occorre dare una risposta ai cittadini. E’ impensabile lasciare tutto al caso. Anche noi, come altri centri da giorni siamo a 0 casi. Per questo attendiamo la decisione del presidente e leggere nel merito l’ordinanza“.

Preferisce sospendere il giudizio il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Non è della stessa posizione, invece, il primo cittadino di Sassari, Nanni Campus, che si è detto “favorevole”, dopo che proprio ieri aveva denunciato pubblicamente il collasso delle strutture sanitarie del nord Sardegna. Infine, un chiaro no giunge dal sindaco di Ozieri Marco Murgia. “Penso che nel mio Comune, con 11 positivi, la chiusura totale sarebbe devastante per il sistema economico. Occorrono chiusure mirate e non generalizzate”, argomenta.

(Visited 208 times, 208 visits today)