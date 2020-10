Due sono minorenni.

Nel corso della giornata di ieri, i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, nell’ambito di un servizio finalizzato a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà 3 giovani: due minorenni di 17 anni ed un diciottenne.

L’operazione è scattata quando nel corso di un’osservazione, i militari hanno intercettato i tre ragazzi in macchina in località Orgosoleddu. I giovani, alla vista dei militari si sono dati alla fuga per evitare un controllo. Nel tentativo di spuntarla, i tre hanno anche urtato una macchina in sosta e gettato in strada uno zainetto, proseguendo verso la periferia cittadina.

Grazie al coordinamento delle pattuglie, si è provveduto prima a recuperare lo zaino ed intercettare la macchina che stava percorrendo a grande velocità il centro di Olbia. L’inseguimento è terminato in zona Rudalza, quando i carabinieri sono riusciti a fermare l’auto. Nello zaino sono stati ritrovati 60 grammi di marijuana, mentre all’interno della macchina, nel portabagagli, 125 grammi della stessa sostanza.

I giovani dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione si inserisce nel complesso delle attività di controllo e repressione del reparto territoriale di Olbia, per la prevenzione dei reati in genere ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

