La morte di Salvatore Varrucciu.

Perde oggi un’altra personalità di spicco Olbia. Si tratta di Salvatore Varrucciu, 69 anni, già attaccante dell’Olbia Calcio, venuto a mancare dopo una lunga malattia. Varrucciu era padre di due figli e per tanti anni ha giocato nell’Olbia Calcio, con il ruolo di attaccante esterno in serie C, allenato da Silverio Balzano quando era nella Primavera e poi da Lino De Petrillo, quando era in Prima Squadra. Con l’Olbia Calcio ha giocato negli anni ’70 oltre 150 partite. Poi ha militato negli anni ’80 nel Calangianus allenato da Paolo De Gortes e con la squadra del Modica in Sicilia.

Conclusa la carriera da giocatore, frequentava sempre lo stadio ed è rimasto attaccatissimo alla squadra. “Come giocatore era estroso, piccolo, rapidissimo. Nel ’77 fece una doppietta al Pisa in serie C. Era un ragazzo semplice, ben voluto da tutti”. Così lo ricordano gli amici e compagni di squadra Pippo Serreri, Pinuccio Becca, Sergio Bagatti, Michele Moro, Nanni Sechi, Franco Marongiu, Armando Farina e Francesco Sotgiu. “È un dispiacere grande per tutta la squadra, ma anche per tutta la città di Olbia”, commentano. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa di San Ponziano a Poltu Quadu.

