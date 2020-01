Il sindaco Nizzi sul piano Mancini.

Nessuno scontro con il governatore Christian Solinas. “Lui è d’accordo con me”, rassicura. Nessun cedimento a favore del Piano Mancini, “che stravolgerebbe la città e per il quale servirebbero decenni per realizzarlo”. Sostegno serrato al progetto alternativo, firmato dalla società Technital, che ha già incassato anche il sì del Consiglio comunale. “Continueremo la nostra battaglia perchè il vecchio piano, il cosiddetto piano Mancini, non venga realizzato”, assicura il sindaco di Olbia Settimo Nizzi dai microfoni di Radio Internazionale.

Stiamo parlando sempre degli interventi contro il rischio idrogeologico, quelli interventi che dovrebbero mettere al riparo Olbia dal rischio delle alluvioni. “Quell’opera – prosegue Nizzi continuando a parlare del Piano Mancini – è ad alto rischio, perchè fatta a 10 metri dalle case della nostra città”.

Nessuna presa di posizione politica dietro la scelta di fare le barricate contro lo studio sostenuto dalla precedente amministrazione comunale e regionale. “A noi non interessa chi ha fatto il progetto – afferma il primo cittadino -. Se una cosa è buona la realizziamo, ma questa è una cosa che ammazzerà la nostra città”.

E aggiunge: “Il governatore è d’accordo con me”. In ogni caso, quella di oggi è una città più sicura contro il rischio delle piogge. “Merito delle opere che abbiamo fatto e di quelle che stiamo facendo”, continua. Tra pochi giorni sarà installata anche l’idrovora in zona Baratta, una delle zone più colpite dall’alluvione.

