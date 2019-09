Slogan e striscioni, Olbia compatta contro i cambiamenti climatici

La manifestazione di Fridays fir future.

Sono moltissimi gli studenti e i giovani che hanno partecipato anche a Olbia al terzo sciopero mondiale contro i cambiamenti climatici.

Cori, cartelli e striscioni insieme ai ragazzi hanno sfilato per le vie del centro della città con messaggi sull’utilizzo delle energie rinnovabili, sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’emergenza climatica.

I ragazzi si sono ritrovati stamattina alle 9 e 30 in Piazza del Mercato. Da qui la manifestazione è proseguita verso le scuole medie e superiori del centro per arrivare, infine, in piazza Elena di Gallura. La mattinata si è conclusa con diverse attività di laboratorio di fronte al Comune.

