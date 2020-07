Sequestro della Guardia di finanza a Olbia.

Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari, nel pieno della stagione estiva, ha intensificato i controlli a contrasto del commercio illegale di prodotti contraffatti e non sicuri. In questi giorni i militari del Gruppo di Olbia e della Compagnia di Sassari hanno sequestrato in collaborazione 8 smartphone contraffatti di alta gamma e dei più noti brand del settore.

In particolare, nel corso di un controllo in una strada è stata fermata un’auto condotta da un giovane di origine campane con due smartphone ancora confezionati unitamente a numerosi scontrini fiscali di un noto gruppo della grande distribuzione di articoli hi-tech. Insospettiti dalla circostanza, i finanzieri hanno approfondito il controllo rilevando discordanze tra codici IMEI, incongruenze negli scontrini fiscali e che i telefoni erano stati spediti in Sardegna in diverse filiali di uno spedizioniere.

I riscontri presso le filiali di Sassari ed Olbia dello spedizioniere hanno permesso di sequestrare gli altri 6 smartphone, contraffatti e pronti per la vendita ad ignari turisti delle coste del nord Sardegna. Gli interventi hanno portato alla per ricettazione e per il reato di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

