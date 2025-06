Soccorso da uno sconosciuto dopo un malore a Olbia, lo rintraccia con appello social

Ha avuto un malore a Olbia ed è stato soccorso da uno sconosciuto

Si era fatto male per strada a Olbia e voleva ringraziare lo sconosciuto che l’ha soccorso: rintracciato grazie a un appello su Facebook. “Giovedì mattina dopo un prelievo di sangue poco dopo l’uscita dall’ambulatorio purtroppo ho perso i sensi, cadendo a terra nei pressi dell’Ospedale Mater di Olbia – racconta Gabriel Manca -. Un ragazzo mi ha soccorso tempestivamente chiamando il 118 che da li a poco sono arrivati e sono stato trasportato al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II, grazie al cielo ho avuto solo qualche trauma facciale, alla mano e spalla sinistra ma il motivo del post non è questo”.

Un volta ristabilito ha sentito l’esigenza di rintracciare chi gli è stato vicino in un momenti di difficoltà. “Purtroppo, preso dal momento, non ho pensato a chiederli il suo nome e vorrei ringraziare umanamente il ragazzo che mi ha soccorso. Vorrei sapere chi è per una stretta di mano, un semplice grazie e offrirgli una birretta. So solo che è di Cannigione, perché me lo ha detto nel frattempo che aspettavamo l’ambulanza, sarà sui 40/45 anni, brizzolato e barba. Se riesco a rintracciarlo, anche e soprattutto grazie a voi, mi farebbe piacere ringraziarlo“.

Grazie a centinaia di condivisioni il post di Gabriel è arrivato a destinazione e ha scoperto chi era lo sconosciuto. Tra i commenti si è fatto vivo il suo angelo custode. “Eccomi. L’ho fatto con il cuore – ha scritto Alex Iori -. L’importante è che ti sei ripreso. Certo che ci vediamo di persona”. I due sono così entrati in contatto e Gabriel ha risposto: “Numero 1 e a presto. Grazie ancora di cuore e grazie a tutti per aver contribuito a trovare Alex”. Missione compiuta.

