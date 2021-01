Sognando la prossima estate, le tue vacanze al mare

Dopo un anno difficile cresce la voglia di vacanze.

Il 2020 non è stato un anno facile e sono molti quelli che sognano già la prossima estate come un momento per rigenerarsi, staccare davvero la spina immaginando che ci sia un ritorno alla normalità per poter ritornare a vivere quelle emozioni autentiche che solo il viaggio ci sa regalare. Il desiderio di esplorare non è cambiato, di vedere e conoscere posti nuovi, quello resta, cambiano maggiormente le mete. Sì al Bel Paese, ai luoghi di mare, a contatto con la natura, i piccoli borghi e tutti i paesaggi bellissimi e poco esplorati della nostra Italia.

E pensando alla prossima estate è inevitabile che la mente corre verso le vacanze al mare. Come pianificarle? In totale sicurezza, con viaggi organizzati nei minimi dettagli, tra sport e natura per conoscere da vicino le realtà locali grazie ad un partner che in questo settore è un vero esperto. Si tratta di Tramundi, la travel company specializzata nei viaggi di gruppo da fare insieme ad altri viaggiatori appassionati nel pieno rispetto delle regole, con itinerari innovativi ed originali.

Con i tour organizzati al mare di Tramundi è possibile visitare i posti più belli della Penisola senza pensare a nulla. I professionisti del tour operator pianificano in tutto e per tutto la vacanza, lasciando ai viaggiatori la possibilità di rilassarsi, godendosi il mare ed i suoi paesaggi e assaporando relax e benessere tanto sognati, vivendo delle vere avventure anche in barca.

Ne è un esempio la crociera in caicco alle Isole Eolie. Otto giorni da vivere a bordo di una barca alla scoperta delle isole tesoro della Sicilia, ognuna diversa e unica nel suo essere. Da Stromboli a Panarea fino a Vulcano tra tuffi in mare, bagni e tintarella sulle spiagge vulcaniche, escursioni e pause sia gastronomiche che di relax in una delle cornici più belle che tutto il mondo ci invidia. Solo un esempio di quello che si può fare con Tramundi nella terra dell’Etna.

E per restare tra le isole, non sono da meno gli itinerari in Sardegna. Il tour dell’autentica Sardegna porta i viaggiatori curiosi nel sud-ovest dell’isola in un paesaggio unico e variegato. Il mare cristallino e le dune desertiche introducono alla scoperta delle spiagge più belle dal territorio isolano. Ma basta voltarsi per trovarsi davanti antiche miniere e laboratori artigianali locali, l’altra faccia della medaglia che racconta la ricca storia di un popolo laborioso. Queste solo alcune delle tinte della cultura sarda come anche le possibilità di scelta fra i tanti tour disponibili. Basta solo guardare il catalogo per chiarirsi le idee.

