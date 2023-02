Fondi dalla finanziaria per la sopraelevata.

Il sogno di liberare il waterfront di Olbia dalla sopraelevata Sud sta per diventare realtà. Dalla Finanziaria c’è un finanziamento importante dedicato alla realizzazione di questa importante opera per eliminare da Olbia la presenza del troppo cemento.

Lo ha reso noto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante l’inaugurazione dell’opera ”Ocean” in piazza Crispi , una scultura che porta un forte messaggio di sostenibilità. Ed è proprio in base a questa vocazione che il cemento diventa ingombrante oltre che fortemente antiestetico. “Sulle pieghe di bilancii è una posta indirizzata al Comune di Olbia – fa sapere – dove ci sono un milione e 800 mila euro per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e di valutazione dell’impatto ambientale per l’abbattimento della sopraelevata e la realizzazione del tunnel”.

In particolare, il tunnel sarà allungato e portato alla sponda opposta, ma non sarà visibile perché sarà una galleria sottomarina. “Questa battaglia continua, va avanti e sicuramente, io spero, nel giro almeno di un lustro di poter vedere quando saremo qui il nostro golfo e il nostro mare senza l’impatto forte della sopraelevata Sud”.

L’intento del primo cittadino era stato già espresso durante la sua campagna elettorale, ma a tanti era parsa un’idea quasi fantascientifica. Ora Nizzi è pronto ad andare avanti fino in fondo per realizzare il sogno di un mare restituito alla città. Le sopraelevate di Olbia, quelle a cui tutti si sono abituati, erano state alla fine degli anni ’70. L’idea era quella dare alla città più strade, poiché ai tempi Olbia era un grande paese strozzato da strade strette e da passaggi a livello. Idea buona, poiché negli anni il traffico è diminuito, soprattutto in estate. Purtroppo, però, quei ponti hanno sacrificato la bellezza del golfo. Ed è per questo che tra i progetti del futuro prossimo di Olbia c’è quello di ridare il mare alla città.