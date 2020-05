Sorpreso con oltre un etto di marijuana e cocaina tenta la fuga: arrestato un 31enne

L’operazione della polizia.

Continuano, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, un equipaggio della squadra volante, mentre transitava in via La Nurra a Cagliari, ha notato un uomo, Fabrizio Puddu, 31enne cagliaritano, ben noto alle forze di polizia, che si aggirava nella zona con fare molto sospetto.

Il Puddu, già sottoposto agli arresti domiciliari per i suoi numerosi precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, appena visti gli agenti, ha cercato di darsi alla fuga, per poi nascondersi all’interno di un cortile condominiale nella vicina via Campo Pisano.

Durante questo vano tentativo, bloccato immediatamente dai poliziotti, il ragazzo ha tentato di disfarsi di un pesante involucro poi raccolto dagli operatori. Al suo interno vi era un etto di marjuana e quasi 10 grammi di cocaina. Inoltre, il Puddu è stato trovato in possesso di circa 1500 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, tipico provento di attività illecita e di altri 10 grammi di marjuana.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

