Un mese di pubblicità alle aziende chiuse della Gallura donato da chi è rimasto aperto

L’iniziativa di Radio Internazionale Costa Smeralda.

La pandemia ha alimentato il senso di solidarietà nel cuore di tutti. Per questo motivo Radio Internazionale Costa Smeralda, da 42 anni leader di ascolti in Gallura e nel nord dell’isola, ha elaborato la formula #PubblicitàSolidale.

La proposta è riservata alle aziende che durante la pandemia hanno potuto lavorare, produrre reddito e, seppur fra mille difficoltà organizzative, mantenere posti di lavoro e dignità dei propri dipendenti.

Acquistando un mese di pubblicità si garantirebbe alla propria azienda la presenza sul mercato (comprese le detrazioni di legge ) promuovendo i servizi utili più che mai in tempi di limitazioni e regole, ma si avrebbe anche la possibilità di donare ad una azienda chiusa durante la pandemia, la stessa quantità di pubblicità.

Le aziende chiuse per mesi durante la pandemia, hanno assoluto bisogno di pubblicità, ma le difficoltà spesso fanno spegnere gli entusiasmi privando le attività della giusta visibilità.

Per questo motivo la #pubblicitàsolidale diventa un grande regalo che, chi ha avuto la fortuna di lavorare,può offrire a chi è stato privato della stessa fortuna. E’ possibile scegliere l’azienda da sostenere con la pubblicità solidale, si tratta di un vero e proprio dono che il committente, attraverso Radio Internazionale Costa Smeralda, offre al collega imprenditore, al bar che ha sempre frequentato o al piccolo negozio che altrimenti non avrebbe la forza economica per affrontare il Day after.

Radio Internazionale Costa Smeralda ha scelto di sostenere nell’unico modo possibile le aziende che da anni le affidano la promozione dei propri marchi.

(Visited 63 times, 64 visits today)