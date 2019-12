I controlli sulle strade.

Nell’ambito di un vasto servizio a largo raggio predisposto per il contrasto dei reati in genere ed al controllo della circolazione stradale, i carabinieri di Jerzu hanno effettuato numerosi posti di controllo nei comuni di Tertenia , Cardedu ed Ulassai.

Nella serata tra sabato e domenica, infatti, consistente è stato il dispositivo impiegato sul territorio, con particolare attenzione rivolta alle principali arterie stradali quali la statale 125 e la 125var. I controlli da parte dei carabinieri sono stato minuziosi ed efficaci.

A seguito di diverse perquisizioni personali e veicolari, un 30enne di Ulassai è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei per possesso ingiustificato di un coltello del tipo pattadese di grosse dimensioni. Il giovane, con precedenti di polizia per reati contro la persona, non è stato in grado di giustificare il possesso del grosso coltello.

(Visited 235 times, 238 visits today)