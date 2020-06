Sorpreso a spacciare eroina e cocaina tenta la fuga: arrestato un 54enne

L’uomo era già stato arrestato qualche settimana fa.

Continua l’attività da parte della polizia di cagliari per contrastare lo spaccio di droga. Ieri gli agenti hanno tratto in arresto un 54enne cagliaritano in via Flavio Gioia.

I poliziotti, dopo alcune indagini avevano appreso che in quella zona di Cagliari, in prossimità di un circolo privato, si stava ricostituendo di fatto una “piazza di spaccio”, la cui attività, da tempo, a seguito dei numerosi interventi delle forze dell’ordine, era stata interrotta. I vari appostamenti dei giorni scorsi avevano confermato le informazioni e hanno permesso di constatare un via vai di persone sospetto.

Gli investigatori sono entrati in azione nella piazzetta di via Flavio Gioia attraverso le scale posteriori. Subito un uomo, Massimo Puggioni, 54enne cagliaritano, pluripregiudicato, alla vista dei poliziotti, ha accelerato il passo, svuotando il contenuto di una bustina sopra una grata pedonale e iniziando a correre in direzione di via Righi. Dopo un breve inseguimento il l’uomo è stato bloccato.

All’interno della grata sono state trovate venti bustine di plastica, 12 di queste contenevano 2 grammi di eroina e le altre 8 grammi di cocaina. Inoltre, a seguito della perquisizione effettuata nell’abitazione, sono stati rinvenuti due bilancini elettronici di precisione, materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente e 620 euro in contanti. L’uomo è attualmente in regime di domiciliari in attesa di direttissima.

Qualche settimana addietro, l’uomo era stato arrestato dagli stessi investigatori della polizia di stato a seguito di perquisizione personale che aveva consentito di rinvenire all’interno dei suoi indumenti intimi 4 bustine di eroina, e 4 di cocaina.

