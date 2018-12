Sostituiti 30 metri di vecchie tubature colabrodo che allagavano la chiesa

I lavori si sono concluse nel primo pomeriggio.

Addio vecchie tubature colabrodo in via San Giuseppe a Luras. Oggi le squadre di Abbanoa sono intervenute d’urgenza a seguito della segnalazione di infiltrazioni nella vicina chiesa. Conclusi i primi scavi, è emersa in tutta la sua criticità la situazione di degrado in cui si ritrovavano le vecchie tubature. I tecnici del Gestore hanno immediatamente proceduto con la sostituzione integrale della rete nella strada: in tutto 30 metri. Sono state installate delle nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. I lavori si sono conclusi nel primo pomeriggio con il ripristino dell’erogazione. La nuova rete, oltre che aver eliminato il problema delle infiltrazioni nella chiesa, garantisce ora anche una migliore pressione all’utenza servita.

A Luras non è il primo intervento di sostituzione integrale delle vecchie condotte colabrodo che Abbanoa sta portando avanti. Nei mesi scorsi, con un investimento di quasi 60 mila euro, sono stati sostituiti più di trecento metri di tubature lungo la condotta principale che alimenta l’intero centro abitato. Le vecchie tubature, ormai corrose e soggette a numerose perdite, passavano in terreni privati a una profondità di cinque metri: una situazione che rendeva particolarmente difficile effettuare gli interventi di riparazione ogni qual volta si verificava una rottura.

