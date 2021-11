Chiuso il sottopasso di Olbia.

Il sottopasso di via Amba Alagi è chiuso. E’, infatti, una delle 18 opere incongrue sequestrate dalla Procura, nell’ambito dell’inchiesta relativa ai lavori del piano Mancini. Il noto passaggio è stato costruito sopra il Rio Seligheddu, ed è da sempre una delle trappole più pericolose di Olbia, quando piove.

Le strade di via Amba Alagi e via Barbagia sono transennate, con il cartello che indica il sequestro, ma sono ancora tanti gli automobilisti che arrivano in prossimità del sottopasso e alla vista delle transenne fanno inversione di marcia. E c’è anche chi tenta di spostare le transenne per proseguire.

Con la chiusura del sottopasso, infatti, è cambiata la viabilità. Ora, per collegare via Vittorio Veneto con via Roma e le traverse del quartiere Baratta non si potrà più usufruire di quella strada, ma si dovrà prendere il viadotto e allungare il percorso.