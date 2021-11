Le dichiarazioni del consigliere Augusto Navone.

“Una pagina bruttissima nella democrazia della città di Olbia”. Lo ha dichiarato il leader della minoranza Olbia Augusto Navone, in merito alla decisione della maggioranza Consiglio comunale di dichiarare la sua incompatibilità con il ruolo politico.

Il consigliere ha ribadito la messa in atto di un progetto politico volto a limitare l’espressione della minoranza. “Eliminare il capo della grande coalizione civica che è leader della minoranza che ha avuto oltre 14mila preferenze è un attacco frontale al principio democratico”, dichiara Navone.

“Tutte le argomentazioni legate alla presunta incompatibilità non sono compatibili con la mia persona – spiega capo della Grande Coalizione -, perché l’ente locale e Comune di Olbia è socio del 50% non ha i termini della cosiddetta maggioranza assoluta ma soltanto maggioranza relativa e questo non consente a nessuno di essere nelle condizioni di operare controlli e vigilanza”.

Entro 10 giorni Navone dovrà quindi comunicare la sua scelta o fare ricorso. “Difenderò in tutte le sedi opportune i miei diritti di poter garantire e continuare il mio lavoro e allo stesso tempo sedere nel Consiglio comunale”, afferma.